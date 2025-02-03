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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi. 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde çeşitli aramalar sonucu toplamda 3 adet silaha ulaşıldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ocak 2025 tarihinde Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde M.V.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirildi.

Aynı gün Muratlı ilçesi Yukarısevindikli Mahallesi'nde O.K.'nın üzerinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet boş kovan bulundu.

Öte yandan, 1 Şubat 2025 tarihinde Hayrabolu ilçesi Övenler Mahallesi'nde S.K.'nın aracında 1 adet av tüfeği tespit edildi.

Ele geçirilen silahlarla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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