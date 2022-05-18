Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı - Haberler

Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın 3 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Süleymapaşa'nın Aydoğdui, Çorlu Hıdırağa ve Çerkezköy ilçesinin Bağlık mahallelerinde bazı adreslerde ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundurulduğu iddiasıyla şafak operasyonu gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyona drone ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Bazı adreslere giren polis ekipleri, yaptıkları aramalarda, 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 63 adet tüfek kartuşu, 175 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.