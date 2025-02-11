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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Üç farklı ilçede yapılan denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 07 Şubat 2025 tarihinde Ş.Ş.'nin evine düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirdi.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde 08 Şubat 2025 tarihinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisindeki A.E., E.Ş.G. ve E.Ç.K.'nın üst aramasında 6 gram kubar esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde 09 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde ise S.D.'nin üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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