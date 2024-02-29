Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Sentetik Hap Taşıyan Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah ve sentetik hap çıktı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ruhsatsız silah ve sentetik hap taşıyan şüpheli yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; devriye görevini icra eden polis güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri şahısları durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerden Y.T.'nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet yeşil reçeteye tabii sentetik hap çıktı.
Ruhsatsız tabanca, şarjöre takılı 1 adet mermi ve 3 adet hap muhafaza altına alınırken, şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Şüpheli hakkında 'TCK 191 - Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve '6136 SKM' gerekçesiyle işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ