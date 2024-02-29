Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Sentetik Hap Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ruhsatsız silah ve sentetik hap taşıyan şüpheli yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; devriye görevini icra eden polis güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri şahısları durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerden Y.T.'nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet yeşil reçeteye tabii sentetik hap çıktı.

Ruhsatsız tabanca, şarjöre takılı 1 adet mermi ve 3 adet hap muhafaza altına alınırken, şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüpheli hakkında 'TCK 191 - Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve '6136 SKM' gerekçesiyle işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ