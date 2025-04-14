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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da Jandarma ekipleri, ruhsatsız tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirdi. İki farklı ilçede yapılan denetimlerde, toplamda birkaç ruhsatsız silah ve mühimmat bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde M.Y.'nin taşıdığı poşet içerisinde yapılan kontrolde 1 av tüfeği, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 38 tabanca fişeği bulundu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde ise T.Ş.'nin üst aramasında 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 55 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde E.Ş. isimli şahsın aracında yapılan kontrollerde de 1 pompalı tüfek ve 12 adet fişek tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında 5729 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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