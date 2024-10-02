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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy ve Çorlu'da gerçekleştirdiği operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi. İki ayrı olayda toplamda bir tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi ve Çorlu Önerler Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde H.B. isimli şahsa yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Ayrıca, 1 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Önerler Mahallesi'nde O.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 28 adet av fişeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 60 adet fişek ve 3 adet harici taşınabilir disk bulundu.

Her iki olayla ilgili olarak 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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