Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah, Tarihi Eşya ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah, Tarihi Eşya ve Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında ruhsatsız silahlar, tarihi eserler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Farklı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu bulundu, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, tarihi eserler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde D.A., B.A. ve M.K.'nin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 110 fişek, bir av tüfeği, 38 av tüfeği fişeği, bir susturucu, 28 sikke ve 40 tarihi obje ele geçirdi. Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde G.T.'nin üzerinde yapılan aramada ise bir tabanca bulundu. Marmaraereğlisi Çeşmeli Mahallesi'nde Y.E.'nin üst aramasında da 62 gram esrar, 2 adet ecstacsy, bir tabanca, 25 fişek, bir av tüfeği ve 90 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde M.E. ve Ö.B.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 şarjör, 1 tüfek, 24 adet 16 kalibre kartuş, bir bıçak, bir uyuşturucu öğütme aparatı, 6 adet madde içiminde kullanılan pipet ve 180 adet jelatin bulundu. Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
img

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
img

Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
Türk profesör keşfedip akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak

Türk profesör keşfedip soyadını verdi, kansere umut olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.