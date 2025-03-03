Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah, Tarihi Eşya ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, tarihi eserler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde D.A., B.A. ve M.K.'nin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 110 fişek, bir av tüfeği, 38 av tüfeği fişeği, bir susturucu, 28 sikke ve 40 tarihi obje ele geçirdi. Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde G.T.'nin üzerinde yapılan aramada ise bir tabanca bulundu. Marmaraereğlisi Çeşmeli Mahallesi'nde Y.E.'nin üst aramasında da 62 gram esrar, 2 adet ecstacsy, bir tabanca, 25 fişek, bir av tüfeği ve 90 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde M.E. ve Ö.B.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 şarjör, 1 tüfek, 24 adet 16 kalibre kartuş, bir bıçak, bir uyuşturucu öğütme aparatı, 6 adet madde içiminde kullanılan pipet ve 180 adet jelatin bulundu. Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ