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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde E.Ç.'nin aracında yapılan kontrolde 1 tüfek, 3 boş şarjör, 1 adet fişek ve tüfeğe ait çanta ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde ise M.A.'nın aracında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Her iki şüpheli hakkında da ilgili kanunlar kapsamında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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