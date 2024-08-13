Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Tekirdağ'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında S.I. ve H.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundu. Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde ise M.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti sırasında, S.I. ve H.B. isimli şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde ise M.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ