Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonları: İki Gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahsın aracında yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ile 18 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde E.G. isimli şahsın aracında yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak 6136 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ