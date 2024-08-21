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Tekirdağ'da Restoranda Hırsızlık Olayı

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Tekirdağ'da bir restoranda gerçekleşen hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişiler, restoranın buzdolabından 20 kilogram et çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'da bir restoranda gerçekleşen hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişiler, sabah saatlerinde girdikleri restoranın buzdolabından 20 kilogram et çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde at arabasıyla işletmenin önüne gelen iki kadın, restoranın buzdolabındaki etleri çalarak hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların hızlı hareketlerle 20 kilogram eti çalıp kayıplara karıştığı görüldü.

Restoran sahibi, sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Restoran sahibi Kezban Çiftçi, dükkanı sabah açtığında etlerin olmadığını fark edip, güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızların geldiğini gördüğünü ve durumu polise bildirdiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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