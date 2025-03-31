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Tekirdağ'da Ramazan Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetimlerde 40 araca sorgu yapıldı, 10 cezai işlem uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri, il merkezi, şehirlerarası karayolları ve ilçelerde yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan sürücülere, bayram trafiğinin yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 35 bin lira ceza yazıldı.

Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak, güvenli yolculuk için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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