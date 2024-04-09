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Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili için trafik denetimleri devam ediyor

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Tekirdağ'da trafik polisi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yol güvenliği için denetimlere devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinde binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği Tekirdağ'da yoğunlaşan trafik nedeniyle trafik polisi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için sıkı denetim yapıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını söyleyerek sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Tekirdağ Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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