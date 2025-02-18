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Tekirdağ'da Polisten Kaçarken Yakalanan Şüphelinin Suç Kaydı Ortaya Çıktı

Tekirdağ'da Polisten Kaçarken Yakalanan Şüphelinin Suç Kaydı Ortaya Çıktı
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Tekirdağ Çorlu'da, devriye ekiplerinin şüphelendiği bir şahıs kovalamaca sonucu yakalandı ve yapılan sorgulamada 2 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Tekirdağ Çorlu'da polis ekiplerinin şüphelendiği şahıs, kaçmaya başlayınca kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın 2 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Cemaliye Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerinde şüphelilere yönelik çalışma yapan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, şüphe duydukları bir şahsı incelemek istedi. Polisi görünce kaçan şahsın yakalanması için kovalamaca yaşandı.

Nefes kesen kovalamaca sonrası şüpheli yakalanarak polis karakoluna götürüldü. S.K. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda 2 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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