Üye Girişi
Haberler
İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
Akaryakıtla ilgili kritik karar! Devlet, 12 milyar TL'ye çizik attı
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Valilik yılbaşı tedbirlerini duyurdu! Çok sayıda yol trafiğe kapanıyor

Tekirdağ'da Plastik Çöp Konteyneri Yandı

Tekirdağ'da Plastik Çöp Konteyneri Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde bir plastik çöp konteyneri sönmemiş soba külünün atılması sonucu yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde plastik çöp konteyneri alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Muratlı ilçe merkezi Kazımdirik-Turan Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp konteynırından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Emniyet ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

Yangın çıkış sebebinin, sönmemiş soba külünü plastik çöp konteynırına atılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
img

Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
img

Fatih Terim'i göreve getirdi, bir de Galatasaray paylaşımı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
İhbara giden polis korkunç manzarayla karşılaştı
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi

Son Dakika Haberleri

Regaib Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Bugün kandil mi? Regaib Kandili 2025 ne zaman, hangi gün? YENİ YIL HEDİYE ÖNERİLERİ 2025! En güzel ve en anlamlı kadın/erkek yılbaşı hediye fikirleri… BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (31 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto sorgula! Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta hangi yollar kapatılacak? Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar? Oudejaarsavond Doodle ile Yeni Yıla Merhaba Oudejaarsavond Doodle Ekranına Taşındı Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.