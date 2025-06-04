Tekirdağ'da Pastane Yangını: Asansör Pano Kaynağı

Tekirdağ'da Pastane Yangını: Asansör Pano Kaynağı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 5 katlı bir pastanede çıkan yangın, asansör kapısının elektrik panosundan kaynaklandı. Yangın, binanın çatısını sardı ve çevrede büyük panic yarattı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Pastane yangını asansör panosundan çıkmış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı pastanede çıkan yangın asansör kapısının elektrik panosundan çıkmış.

Olay, Dün öğlen saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerindeki 5 katlı Şar Pastanesi binasında meydana geldi. Binanın en üst katında çıkan yangında alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı, çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi belirlendi

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede yangının binanın asansör kapısının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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