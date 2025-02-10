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Tekirdağ'da Park Halindeki Tır Yandı

Tekirdağ'da Park Halindeki Tır Yandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeyken alev alan bir tır, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ulaş OSB Mahallesi 203. Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tır sürücüsü Rıza Yücel yük almak için tesise aracını park etti. Bir süre sonra tırın kabin kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanarak demir yığınına dönen araç sürücüsü Rıza Yücel gözyaşlarına hakim olamadı. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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