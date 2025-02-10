Tekirdağ'da Park Halindeki Tır Yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ulaş OSB Mahallesi 203. Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tır sürücüsü Rıza Yücel yük almak için tesise aracını park etti. Bir süre sonra tırın kabin kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanarak demir yığınına dönen araç sürücüsü Rıza Yücel gözyaşlarına hakim olamadı. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - TEKİRDAĞ