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Tekirdağ'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı

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Tekirdağ'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu; yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilerek inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da bir otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki Nissan X-Trail marka 59 APN 384 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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