Tekirdağ'da Park Halindeki Otobüs Yangını

Tekirdağ'da park halindeyken yanan otobüs demir yığınına döndü.

Olay, gece yarısı 03.15 sıralarında Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1339. Sokak üzeri Yeşiltepe Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Personel servis taşımacılığı yapan bir turizm firmasına ait otobüste park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım talebinde bulundu. Evin önündeki kömürlük binasına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ikamete sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası otobüs ve kömürlük küle döndü. Büyük çaplı maddi hasara yol açan yangınla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Otobüs şoförü yaşadığı şoku anlattı

Yaşadığı şoku anlatan otobüs şoförü Mehmet Naci Çetinkaya, "Evde uyuyorduk, komşular yangını fark etmişler. Evin önüne gelip bağıra çağıra bizi kaldırdılar sağ olsunlar. Büyük şok içerisinde biz de apar topar evi boşalttık. İtfaiye ekipleri çok şükür erken geldiler. Gerekli müdahaleleri yaptılar, eve de sıçrayabilirdi ama erken müdahale facianın önüne geçti" dedi. - TEKİRDAĞ