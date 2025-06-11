Tekirdağ'da Park Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir turizm firmasına ait park halindeki otobüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Park halindeki otobüs alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da park halindeki bir otobüs alev alev yanarak hurdaya döndü.

Olay, gece yarısı 03.15 sıralarında Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1339. Sokak üzeri Yeşiltepe Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki personel servis taşımacılığının yapıldığı bir turizm firmasına ait otobüste yangın çıktı. Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım talebinde bulundu.

Evin önündeki kömürlük binasına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabası neticesinde ikamete sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası otobüs ve kömürlük küle döndü. Büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Otobüs şoförü yaşadığı şoku anlattı

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Mehmet Naci Çetinkaya, "Evde uyuyorduk, komşular yangını fark etmişler. Evin önüne gelip bağıra çağıra bizi kaldırdılar sağ olsunlar. Büyük şok içerisinde biz de apar topar evi boşalttık. İtfaiye ekipleri çok şükür erken geldiler. Gerekli müdahaleleri yaptılar, eve de sıçrayabilirdi ama erken müdahale facianın önüne geçti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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