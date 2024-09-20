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Tekirdağ'da Park Halindeki Araçta Patlama: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Park Halindeki Araçta Patlama: 1 Yaralı
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Tekirdağ Ergene'de park halindeki hafif ticari araçta meydana gelen patlama sonucu sürücü Y.E.G. yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Ergene'de park halindeki bir araçta meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Olay, Sağlık Mahallesi Konuk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Y.E.G.'nin (19) sürücü koltuğunda bulunduğu park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Araçtan atlayan sürücü Y.E.G. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.E.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

"Güm" diye ses geldi

Sokak sakini bir vatandaş, "Evim olay yerine yakın. Güm diye bir patlama sesi duyduk. Hemen evden çıkıp olay yerine geldim. Bize de, sigarasını yakarken birden patlama olduğunu söyledi. Yaralının saçlarında ve kollarında yanık vardı. Ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Güvenlik 3-sayfa Sağlık Olay

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