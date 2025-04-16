Tekirdağ'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak üzerinde park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Olayın fark edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil İhbar Merkezi'ne bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangının etkisiyle araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ