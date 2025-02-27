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Tekirdağ'da Özel Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitim Projesi

Tekirdağ'da Özel Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitim Projesi
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Tekirdağ'da, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 32 özel güvenlik görevlisi, KAAN uygulaması kapsamında eğitim aldı. Eğitimde okul güvenliği ve olaylara müdahale konuları ele alındı.

Tekirdağ'da okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine KAAN uygulaması kapsamında eğitim verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 32 özel güvenlik görevlisine Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kapsamında eğitim verildi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde okul girişleri ve çevrelerinde meydana gelebilecek olayların önlenmesi ve müdahale edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, genel kolluk ve özel kolluk iş birliğiyle kentte güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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