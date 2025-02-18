Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

Topu belediyeye atan Bakan Ersoy vatandaşı ikna edemedi
Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

Tekirdağ'da Otoyolda Kaza: Sürücü Yaralı

Tekirdağ'da Otoyolda Kaza: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Otoyolu üzerinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Otoyolu üzerinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Ergene Velimeşe Mahallesi mevkisindeki Avrupa Otoyolu üzeri Çorlu Gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Ö.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Ö.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
img

Komandonun çantasını sırtlamaya çalışan Fulya'nın zor anları
img

Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

İyileşse bile oynayamayacak
İşsizlik oranı 0,1 puan azalırken en fazla istihdam hizmet sektöründe kaydedildi

Türkiye'de en fazla çalışan o sektörde var
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.