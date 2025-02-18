Tekirdağ'da Otoyolda Kaza: Sürücü Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Otoyolu üzerinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Otoyolu üzerinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece yarısı Ergene Velimeşe Mahallesi mevkisindeki Avrupa Otoyolu üzeri Çorlu Gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Ö.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü Ö.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ