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Tekirdağ'da Otomobilin Refüje Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Tekirdağ'da Otomobilin Refüje Çarpması Sonucu 4 Yaralı
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Tekirdağ'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzeri Emlaklar mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden T.D. idaresindeki 59 AFT 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hürriyet Mahallesi'ne sapan yan yol girişindeki refüje çarptı.

Kazada sürücü T.D. ve 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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