Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu yaya hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Suriye uyruklu yaya hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Suriye uyruklu yaya hayatını kaybetti. Kaza, Çorlu - Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden F.B. yönetimindeki 22 RM 211 plakalı otomobil, yaya geçişinin yasak olduğu bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Mohamad Aljasem'e (35) çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan Aljasem ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mohamad Aljasem, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Suriye Çorlu 3. Sayfa Haberler

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