Tekirdağ'da Otomobil Yaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde araç trafiğine kapalı Canbazlar Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Canbazlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.K. idaresindeki otomobil, cadde üzerindeki F.K.'ya çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa