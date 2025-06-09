Tekirdağ'da Otomobil Yangını Korkuttu

Tekirdağ'da Otomobil Yangını Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda yaralanma yaşanmadı, ancak araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.45 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başlaması üzerine sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç motorundan çıkan yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürülürken, aracın motor bölümünde ciddi maddi hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablası Teja'yı transfer etti

Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ın ablası Türk devine imza attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için ilk mesaj
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.