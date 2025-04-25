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Tekirdağ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde meydana geldi. 59 AKP 663 plakalı otomobil ile 17 AEA 673 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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