Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Tekirdağ'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray'dan Vakıflar Mahallesi istikametine seyreden Gülcan K. idaresinde ki 59 ZK 967 Plakalı otomobil Kurtdere Mahallesi yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Gülcan K. ve otomobilde bulunan Tuğçe, Elif K. ve Cemre Naz K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarlaya uçan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tekirdağ, Saray, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title