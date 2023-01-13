Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi Muhtarı yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri Çorlu Çevreyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Çerkezköy istikametinden Çevreyolu Ergene istikametine sapan Yulaflı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gün idaresindeki 59 ZC 296 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Yulaflı Muhtarı Gün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhtar Gün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.