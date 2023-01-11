Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'da yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Tekirdağ'da yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Çerkezköy'den Saray istikametine seyreden Eyüp E. idaresinde ki 59 AFA 005 plakalı otomobil, Bağlar rampası mevkiinde sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu hurdaya dönen Tofaş Şahin marka otomobilde sıkışan yaralı sürücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü Eyüp E., olay yerine çağırılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücünün oto tamir ustası olduğu ve müşterinin aracını denerken kaza yaptığı iddia edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Eyüp 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title