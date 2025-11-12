Haberler

Tekirdağ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu Cezaevi Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan A.K. ve N.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan N.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
