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Tekirdağ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından Tekirdağ - İstanbul yolu trafiğe kapandı ve uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi İstanbul- Tekirdağ çevreyolu üniversite mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine giden İ.D. (31) idaresindeki 34 FDT 958 plakalı araç refüje ve aydınlatma direğine çarparak, karşı şeride geçtikten sonra o sırada İstanbul istikametine giden M.D. (37) idaresindeki 34 EHD 268 plakalı araca çarptı.

Tekirdağ - İstanbul yolu trafiğe kapandı

Kazada iki sürücü araçta sıkışırken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye sevk etti. Birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı. Trafiğin kapanmasıyla İstanbul Tekirdağ yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgedeki polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İstanbul Ulaşım Ölüm 3.Sayfa Güncel Haberler

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