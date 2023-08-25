Tekirdağ'da Otomobil Kavgası Kamerada

Tekirdağ Çorlu ilçesinde öfkeli bir şahıs, kavga ettiği kişinin otomobilini yumruklayarak camlarını kırdı ve üzerine zıpladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'da dehşet anları kamerada... Kavga ettiği şahsın otomobilini yumruklayıp üzerinde böyle zıpladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu ilçesinde öfkeli şahıs, kavga ettiği kişinin otomobilini yumrukla camlarını kırdı ve otomobilin üzerine çıkıp zıpladı.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Cadesi üzeri eski Vatan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Selami G., kullandığı 57 DN 072 plakalı otomobili yol kenarına park ederek uzaklaştı. Bir süre sonra geri geldiğinde yanına yaklaşan bir şahıs, Selami G.'yi saldırarak darp etti. Öfkesi dinmeyen saldırgan şahıs, daha sonra otomobilin üzerine çıkarak zıpladı. Aracın üzerinden atlayan saldırgan bu kez aracın camlarını tekme ve yumruk darbeleriyle parçaladı

Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Araç sürücüsü Selami G. olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.