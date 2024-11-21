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Tekirdağ'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi ile Karaağaç Mahallesini bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki 48 HN 780 plakalı otomobil ile Ç.S. kontrolündeki 34 JJ 1622 plakalı tır çapıştı. Kaza nedeniyle tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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