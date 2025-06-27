Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı Çevreyolu Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Y. idaresindeki otomobil ile Cem Berkay S. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Cem Berkay S. ile arkasında yolcu olarak bulunan Gülcan S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını düzenledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ