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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil dereye uçtu ve sürücü hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri araç çıkarmak için çalışmalara başladı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobiliyle dereye uçan araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi ile Yukarısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, R.Ö. sevk ve idaresindeki 34 GES 65 plakalı Tofaş marka otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Derede yükselen sulardan otomobilinin üzerine çıkarak kurtulan kazazede ise şans eseri hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücüye müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili dereden çıkarmak için çare aramaya başladı. Jandarma güçleri ise yol üzerinde güvenlik tedbirleri aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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