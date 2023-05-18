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Tekirdağ'da otobüs bekleyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Tekirdağ'da otobüs bekleyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kara yolunun kenarında otobüs beklerken otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kara yolunun kenarında otobüs beklerken otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ Karayolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 59 KS 110 plakalı otomobil sürücüsü Y.B., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evinin önünde yol kenarında otobüs bekleyen 72 yaşındaki Reşat Kuru'ya çarptı. Çarpmadan sonra taklalar atan otomobil tarlada durdu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Reşat Kuru'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Hisarcık Malkara 3. Sayfa Haberler

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