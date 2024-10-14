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Tekirdağ'da Oto Hırsızlığı Suç Örgütü Çökertildi

Tekirdağ'da Oto Hırsızlığı Suç Örgütü Çökertildi
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Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda deprem hasarlı ve ağır hasarlı araçları 'change' yöntemiyle kopyalayarak haksız kazanç elde eden suç örgütü çökertildi. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı, toplamda 114 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda, deprem hasarlı araçlar başta olmak üzere ağır hasarlı araçları "change" (çenç) yöntemiyle kopyalayarak haksız kazanç elde eden suç örgütü çökertildi. Bulgaristan uyruklu şahısların da dahil olduğu operasyon, 11 ilde eş zamanlı yapıldı.

Türkiye'ye getirilen çok sayıda aracın, suç örgütü tarafından şasi ve motor numaralarının kopyalanarak "change" işlemi yapıldığı tespit edildi. Satış yapılan araçlara GPS cihazı takılarak, daha sonra araçların geri çalınıp parçalandığı ortaya çıktı. Bu yöntemle 147 vatandaşın mağdur olduğu ve toplamda 114 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

04 Ekim 2024 tarihinde yapılan operasyonlarda, 2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 35 "change" araca el konuldu. Adli mercilere sevk edilen 26 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 kişi tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Deprem Hukuk

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