Tekirdağ'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde, otluk alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında otluk alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişleyen yangın, zaman zaman evlere yakınlaştı. Alevler mahallede endişeye neden oldu.

İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürmeyi başardı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ