Tekirdağ'da Orman Yangınları Havadan Görüntülendi

Tekirdağ'da Orman Yangınları Havadan Görüntülendi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangınları, dron ile havadan kaydedildi. Yangın, köy hanelerini tehdit ederken, bölgeye çevre illerden de yardım geliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde birçok noktada çıkan orman yangını, dron ile havadan görüntülendi.

Şarköy ilçesi kırsalında başlayıp 13 saattir süren orman yangınları devam ediyor. Köyün yanı başındaki yangınlar köy hanelerini tehdit etmeye devam ediyor. Yangına Tekirdağ başta olmak üzere birçok çevre ilden de destek geldi. Köy sakinleri de traktörleri ile yangına su taşımaya devam ediyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, yangınlar dron ile havadan kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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