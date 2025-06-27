Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni ve daha fazla zarar olup olmadığına dair incelemeler devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye aracı ve yangın söndürme personeli sevk edildi. Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de destek ekiplerin gönderildiği yangında ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğüyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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