Tekirdağ'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterler, zaman kaybını önlemek için yangının hemen yanına kurulan su havuzundan su aldı.

Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi ve civarındaki ormanlık alanda iki ayrı noktada çıkan yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri, su ikmali için uzak mesafeye gitmek yerine yangının yakınındaki su havuzuna yönlendirildi. Yangının etkisini azaltmak ve müdahale süresini kısaltmak amacıyla kurulan su havuzundan su alan helikopterler, defalarca sorti yaparak alevlere müdahale etti. Bu yöntem sayesinde zamanla yarışan ekipler, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir avantaj sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli de destek veriyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlerin yaklaştığı Sofuköy'de bazı evler boşaltıldı. - TEKİRDAĞ