Tekirdağ'da Orman Yangınına Havadan Müdahale

Tekirdağ'da Orman Yangınına Havadan Müdahale
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan helikopterle müdahale ediliyor. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, havadan helikopter desteğiyle müdahale ediliyor.

Şarköy ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına itfaiyelerin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Helikopter art arda sortiler yaparak yangının yoğun olduğu bölgelere su boşaltıyor. Havadan yapılan müdahalelerin yanı sıra karadan da ekipler alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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