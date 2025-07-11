Tekirdağ'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde başlayan orman yangını üzerine bölgeye Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 5 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve 100 kişilik ekip sevk edildi. Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli müdahale ettiği yangının tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için çevrede güvenlik önlemleri alındı. - TEKİRDAĞ