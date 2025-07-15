Tekirdağ'da Orman Yangını Tarım Arazilerine Sıçradı

Tekirdağ'da Orman Yangını Tarım Arazilerine Sıçradı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım alanlarına yayıldı. Yangın nedeniyle bazı çiftçilerin üzüm bağları ve ayçiçeği tarlaları zarar gördü. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek tarım arazilerine sıçradı.

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alanı etkisi altına aldı ve çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Yangına ilk olarak Şarköy Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bazı çiftçilere ait üzüm bağları, ayçiçeği tarlaları ve zeytinliklerin zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük mücadele verirken, vatandaşlar da traktörlerle destek oldu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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