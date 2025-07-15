Tekirdağ'da Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ'da Orman Yangını Paniğe Neden Oldu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek birçok mahalleyi tehdit etti. Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bazı evler zarar gördü ve bölgedeki tarım arazileri etkilendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geceyi gündüze çevirdi.

Şarköy kırsalında başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamazken, alevlerin yayılmasıyla birlikte bazı mahalleler boşaltıldı. Bazı evler yangından etkilendi, çevredeki tarım arazileri zarar gördü.

Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makinesiyle müdahale ediliyor. Geceyi gündüze çeviren alevler bölge halkında paniğe neden olurken, vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalıştı.

Orman ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri yangının daha fazla yerleşim yerine sıçramaması için büyük bir mücadele veriyor. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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