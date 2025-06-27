Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve hava destekli ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Henüz çıkış sebebi tespit edilemeyen yangın, ormanlık alanda kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda itfaiye aracı ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla, karadan ise 20 itfaiye, 10 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yoğun dumanın yükseldiği bölgeye çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük çaba harcıyor. Yangın dron ile de görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğüyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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