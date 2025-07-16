Tekirdağ'da Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve sabaha kadar süren orman yangını, günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Şarköy ilçesine bağlı kırsal alanda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın bölgesine sevk edilen ekipler, gece boyunca alevlerle yoğun şekilde mücadele etti. Havanın kararmasına rağmen arazi araçları ve iş makineleriyle süren müdahale sırasında ekiplerin yorgun düştüğü anlar da kameralara yansıdı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan da müdahale başlarken, dron ile çekilen görüntülerde dumanın geniş alanı kapladığı ve alevlerin ormanı sardığı anlar net şekilde görüldü. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması ise dikkat çekti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları gün boyunca sürecek. - TEKİRDAĞ